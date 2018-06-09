Двухлетняя мурманчанка пострадала в ДТП в Ленобласти

12 Июня 2018 года, 15:40

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 июня/ БИ-ПОРТ – Около трёх часов ночи 11 июня в районе моста через реку Оять (Ленинградская область) на трассе «Кола» автомобиль «Шевроле Нива» пренебрёг запрещающим сигналом временного светофора и допустил столкновение с машиной дорожных рабочих, а затем – с большегрузной фурой.

Как удалось выяснит ь»Би-прту», в дорожно-транспортном происшествии травмы получили два человека, в том числе – двухлетняя девочка. Пострадавшие – жители Мурманской области – госпитализированы в больницу Лодейного поля.

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