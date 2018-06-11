В Мурманске отметили День России

13 Июня 2018 года, 08:40

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на площади Пять Углов прошли мероприятия, посвященные Дню России. На ярмарке все желающие могли приобрести сувениры, ароматные шашлыки, горячую выпечку и чай. Параллельно на главной сцене проходил большой гала-концерт с участием артистов города Мурманска, области и гостей из Санкт-Петербурга.

В шатре-караоке звучали популярные песни о России, а спортивный проект «Родной двор – родной город» и специально организованная игровая площадка, посвященная чемпионату мира по футболу в России, привлекли внимание мурманчан всех возрастов.

Празднование завершилось музыкальным фестивалем хип-хоп культуры в сквере на улице Ленинградской.

«Это мероприятие одна из форм привлечения молодежи к празднованию главного государственного праздника Российской Федерации – Дня России, - прокомментировал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой. - Даже в плохую погоду собралось много молодых людей, это является ярким подтверждением высокого уровня патриотизма молодого поколения мурманчан».