У мурманских подростков началась трудовая четверть

13 Июня 2018 года, 09:45

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - При содействии Мурманского морского торгового порта и Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» в областном центре приступил к работе «Трудовой отряд СУЭК».

Юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет, в ярких оранжевых и зеленых куртках, вышли на улицы Мурманска, чтобы своими руками навести и поддерживать порядок. Первым объектом трудотрядовцев по традиции стал «Сквер портовиков» возле Морского вокзала – знаковое место для всех мурманчан и гостей столицы Кольского заполярья. Именно здесь уже третий год подряд «Трудовой отряд СУЭК» начинает и заканчивает свою рабочую вахту, которая продлится все летние месяцы. За это время 60 мурманских подростков не только приобретут трудовой опыт, но и посетят причалы порта, познакомятся с портовой техникой и оборудованием, примут участие в спартакиадах и праздниках.

Работа в «Трудовом отряде СУЭК» организована по-взрослому: для ребят завели трудовые книжки, установили рабочий график с соответствующей оплатой, которая для многих станет первым заработком в личной трудовой биографии.

Фонд «СУЭК – Регионам» уже более десяти лет ежегодно в период летних каникул занимается организацией трудовых отрядов в регионах присутствия компании. Главные цели проекта – обеспечить сезонную занятость подростков в период летних каникул и организовать их досуг, оказать помощь в профориентации, сформировать бережное отношение к объектам городской инфраструктуры.

В Мурманске партнерами торгового порта в организации летнего трудового отряда является администрация города, Центр занятости населения и муниципальное предприятие «Мурманские городские парки и скверы». Городские власти поддерживают полезные инициативы социально ответственного бизнеса, помогают провести летнюю трудовую смену подростков организованно и с максимальной пользой.