Предпринимателю из Заозёрска не удалось стать руководителем муниципального предприятия

13 Июня 2018 года, 09:57

ЗАТО ЗАОЗЁРСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Мурманская прокуратура проверила исполнение законов о противодействии коррупции в деятельности администрации ЗАТО Заозерск. Установлено, что на момент принятия на должность руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий города, гражданин являлся директором общества с ограниченной ответственностью и в то же время - учредителем ещё одного хозяйственного общества.

При трудоустройстве он скрыл факт занятия должности в коммерческой организации. В связи с этим прокурор внёс главе администрации представление, поставив вопрос о расторжении трудового договора с работником. Работодатель обязан был уволить работника по собственной инициативе из-за нарушений, связанных с муниципальной службой. Однако работник был уволен по собственному желанию.

Прокурор обратился в суд с требованием к работодателю изменить основания увольнения. В настоящее время решение суда исполнено, работодателем внесены изменения в приказ об увольнении.