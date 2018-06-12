Экспедиция Северного флота встретила День России в заливе Абросимова

13 Июня 2018 года, 10:16

РОССИЯ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Экспедиционный отряд Северного флота, совершающий рейд по маршрутам первопроходцев на острове Южный архипелага Новая Земля остановился на северном побережье одноимённого залива. День России североморцы встретили в заливе Абросимова, к которому в 1896 году вышла экспедиция известного русского геолога Феодосия Чернышева. Он первым дал научное геологическое описание внутренних районов Южного острова.

Темп движения отряда несколько снизился из-за сложного рельефа местности, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота. Вездеходы «Витязь», на которых перемещаются военнослужащие, вынуждены обходить глубокие каньоны рек, впадающих в Карское море. Кроме того, продолжаются исследовательские работы. В этих местах совершали свою историческую миссию первые исследователи архипелага: Петр Пахтусов, Константин Носилов, Владимир Русанов, Рудольф Самойлович и многие другие.

Берега залива Абросимова помнят Владимира Русанова, зашедшего в него на яхте «Полярная» в 1911 году, и Рудольфа Самойловича, в ходе экспедиции на парусно-моторном боте «Грумант» в 1924 году.

Накануне Дня России современные новоземельские исследователи провели акцию «Письмо первопроходца». Членами экспедиционного отряда было написано 23 письма с поздравлениями родным и близким. Письма отправлены авиапочтой адресатам в различные уголки России от далекого дагестанского села Шодрода до заполярной Печенги и поморского Котласа.