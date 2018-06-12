Россияне перестали опасаться тратить деньги

13 Июня 2018 года, 10:32

РОССИЯ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Россияне полностью ушли от сберегательной модели поведения, рассказали «Известиям» в Центробанке. Более активные траты россиян простимулируют розничный товарооборот, ускорят рост экономики и повлияют на повышение ставок по вкладам, считают эксперты.

Норма сбережений вернулась к докризисному уровню 2013–2014 годов и составила 7%. В среднесрочной перспективе тенденция сохранится, норма накоплений останется в диапазоне 7–9%. Снижению нормы сбережения способствовало оживление на рынке потребительского кредитования. Другим индикатором служит то, что потребители стали более благоприятно оценивать текущий период как подходящий для больших расходов.

Эксперты объясняют сокращение уровня сбережений улучшением экономической ситуации в стране: курс рубля стабилизировался, цены на нефть поднялись примерно до $70–80 за баррель. При этом граждане все же копят, хоть и не в таких объемах, как во время кризиса. В 2017 году объем сбережений граждан достиг рекордных 29,5 трлн рублей. Сейчас россияне увеличивают свои накопления в связи с ростом реальных зарплат и доходов.

Рост розничного товарооборота повлечет за собой и ускорение экономики. Так, по оценкам Международного валютного фонда российский ВВП в этом году вырастет на 1,7% вместо 1,5% годом ранее. Ситуация с потреблением населения сейчас действительно улучшилась, но говорить о полном отказе населения от сбережений пока преждевременно, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Он отметил, что реальные доходы населения начали расти только в этом году после падения на протяжении четырех лет подряд.