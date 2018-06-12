Россияне перестали опасаться тратить деньги

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума» Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»
Погрузитесь в мир чудес с Mastercard и ВБРР Погрузитесь в мир чудес с Mastercard и ВБРР
Мурманчан приглашают поддержать акцию и принять участие в памятной церемонии Мурманчан приглашают поддержать акцию и принять участие в памятной церемонии
Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов
 
 

Видеоновости16+

В научной библиотеке состоялась презентация коллекции книг «Мурман - край российский»
 
 
 
 

Курсы валют 10.06.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
83,6395
-0,3670
1 USD
Доллар США
62,3431
-0,3249
1 EUR
Евро
73,3654
-0,4262
10 NOK
Норвежских крон
77,3852
-0,1119
10 SEK
Шведских крон
71,5921
0,0263
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.1 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Отопительный сезон в Мурманске продлился 273 дня
13 Июня 2018, 10:45
Отопительный сезон в Мурманске продлился 273 дня
Предпринимателю из Заозёрска не удалось стать руководителем муниципального предприятия
13 Июня 2018, 09:57
Предпринимателю из Заозёрска не удалось стать руководителем муниципального предприятия
Короткометражка мурманского режиссёра взяла награду на фестивале «Старкон-2018»
13 Июня 2018, 09:36
Короткометражка мурманского режиссёра взяла награду на фестивале «Старкон-2018»
«Ленинградку» перекроют в Карелии
12 Июня 2018, 14:10
«Ленинградку» перекроют в Карелии
 
 
 
 

Самое читаемое

Осторожно, лоси на дорогах!
12 Июня 2018, 12:30
«Ленинградку» перекроют в Карелии
12 Июня 2018, 14:10
Двухлетняя мурманчанка пострадала в ДТП в Ленобласти
12 Июня 2018, 15:40
В мурманском «Кванториуме» завершилась первая смена летних инженерных каникул
12 Июня 2018, 16:43
В Мурманске отметили День России
13 Июня 2018, 08:40
Предпринимателю из Заозёрска не удалось стать руководителем муниципального предприятия
13 Июня 2018, 09:57
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Россияне перестали опасаться тратить деньги
 
 
 
 
13 Июня 2018 года, 10:32

Россияне перестали опасаться тратить деньги


РОССИЯ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Россияне полностью ушли от сберегательной модели поведения, рассказали «Известиям» в Центробанке. Более активные траты россиян простимулируют розничный товарооборот, ускорят рост экономики и повлияют на повышение ставок по вкладам, считают эксперты.

Норма сбережений вернулась к докризисному уровню 2013–2014 годов и составила 7%. В среднесрочной перспективе тенденция сохранится, норма накоплений останется в диапазоне 7–9%. Снижению нормы сбережения способствовало оживление на рынке потребительского кредитования. Другим индикатором служит то, что потребители стали более благоприятно оценивать текущий период как подходящий для больших расходов.

Эксперты объясняют сокращение уровня сбережений улучшением экономической ситуации в стране: курс рубля стабилизировался, цены на нефть поднялись примерно до $70–80 за баррель. При этом граждане все же копят, хоть и не в таких объемах, как во время кризиса. В 2017 году объем сбережений граждан достиг рекордных 29,5 трлн рублей. Сейчас россияне увеличивают свои накопления в связи с ростом реальных зарплат и доходов.

Рост розничного товарооборота повлечет за собой и ускорение экономики. Так, по оценкам Международного валютного фонда российский ВВП в этом году вырастет на 1,7% вместо 1,5% годом ранее. Ситуация с потреблением населения сейчас действительно улучшилась, но говорить о полном отказе населения от сбережений пока преждевременно, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Он отметил, что реальные доходы населения начали расти только в этом году после падения на протяжении четырех лет подряд.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
Отопительный сезон в Мурманске продлился 273 дня
2.
Предпринимателю из Заозёрска не удалось стать руководителем муниципального предприятия
3.
Короткометражка мурманского режиссёра взяла награду на фестивале «Старкон-2018»
4.
До +11 градусов ожидается в Мурманской области
5.
В мурманском «Кванториуме» завершилась первая смена летних инженерных каникул
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»