Отопительный сезон в Мурманске продлился 273 дня

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ — Сегодня жилой фонд Мурманска начали отключать от тепла. Отопительный сезон в областном центре продлился 273 дня. Мурманская ТЭЦ перешла на летний режим работы.
«13 июня не стало рекордом по завершению отопительного периода - в 2008 году батареи остыли 16 июня. Впереди у энергетиков много работы: ремонт котельного оборудования, большой объем замены теплосетей, в том числе на центральных магистралях города - улицах Шмидта, Дзержинского, Книповича, проспекте Ленина», - сообщили в ТГК-1.