Проводить проверку предпринимателей можно только с разрешения прокуратуры

13 Июня 2018 года, 11:49

РОССИЯ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Контрольно-надзорные органы могут обязать проводить внеплановые проверки предприятий только с разрешения органов прокуратуры. Эта норма призвана повысить уровень защиты прав предпринимателей. В Генеральной прокуратуре поддержали предложение, сообщают «Известия». Меру предлагается распространить на все без исключения внеплановые проверки в отношении всех категорий бизнеса, проводимых на основании сообщений СМИ, жалоб, в связи с обнаружением нарушений.

Исполнителем этого пункта предлагается назначить Федеральную антимонопольную службу. ФАС настаивает на том, что проведение внеплановых проверок имеет смысл только в том случае, когда они являются внезапными и оперативными. Изменение подходов существенно снизит эффективность выявления картельных соглашений и не позволит результативно выявлять опасные для экономики нарушения.

В Генеральной прокуратуре поддерживают предложение о введении обязательного согласования с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок бизнеса, рассказал «Известиям» начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации ГП Александр Куренной. По его словам, согласование с прокурором внеплановых проверок является барьером для необоснованного вмешательства в дела бизнеса. Сейчас ГП подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о госконтроле, с тем чтобы согласовывать проверки бизнеса в восьми сферах.