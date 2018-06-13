Норвегия намерена удвоить корпус американской морской пехоты на своей территории

13 Июня 2018 года, 12:14

НОРВЕГИЯ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Правительство Норвегии намерено продлить на пять лет программу норвежско-американского военного сотрудничества. В рамках сотрудничества планируется удвоить корпус морской пехоты, доведя число военнослужащих США до 700 человек. В рамках программы в 2017 году на западе королевства были размещены 330 военнослужащих корпуса морской пехоты США.

«Для развития диалога с американской стороной мы намерены принять до 700 военнослужащих, которые будут дислоцированы в Вэрнесе в провинции Трёнделаг и Сетермоене в провинции Трумс», — говорится в сообщении Министерства обороны Королества.

В правительстве поясняют, что северные территории являются хорошей базой для проведения совместных учений и тренировок.