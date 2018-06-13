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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Норвегия намерена удвоить корпус американской морской пехоты на своей территории
 
 
 
 
13 Июня 2018 года, 12:14

Норвегия намерена удвоить корпус американской морской пехоты на своей территории


НОРВЕГИЯ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Правительство Норвегии намерено продлить на пять лет программу норвежско-американского военного сотрудничества. В рамках сотрудничества планируется удвоить корпус морской пехоты, доведя число военнослужащих США до 700 человек. В рамках программы в 2017 году на западе королевства были размещены 330 военнослужащих корпуса морской пехоты США.

«Для развития диалога с американской стороной мы намерены принять до 700 военнослужащих, которые будут дислоцированы в Вэрнесе в провинции Трёнделаг и Сетермоене в провинции Трумс», — говорится в сообщении Министерства обороны Королества.

В правительстве поясняют, что северные территории являются хорошей базой для проведения совместных учений и тренировок.

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  • Чё так кисло? Приглашайте 7000 амерских морпехов. На Польшу надо равняться - вперёд, смертники!..
  • Да они и не будут воевать))) Пиндосы воюют только при трехкратном преимуществе.
  • В ближайшие шесть лет войны точно не будет - имей они хоть трёх, хоть десятикратное преимущество.
 
 
 
 
 
 
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