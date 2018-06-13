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Главная » НОВОСТИ » Кипрские заметки. Часть II
 
 
 
 
13 Июня 2018 года, 13:00

Кипрские заметки. Часть II


Открывать для себя новую страну можно разными способами. Например, путешествуя по ней на автомобиле или расспрашивая местных жителей об особенностях той или иной части страны. Для этого по пути из аэропорта нужно разговорить таксиста (хотя, как правило, таксисты сами начинают рассказывать, как только узнают в пассажире туриста). Правда, таксисты могут приукрасить свой рассказ или даже поднаврать, но в целом они способны сформировать первое впечатление о новой стране. Можно, наконец, поступить как горе-географ Жак Паганель из романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта» – зависнуть в Википедии и улететь вместо Кипра на Крит.

Но, пожалуй, один из самых лучших способов открывать новую страну – отведывать блюда местной кухни: неторопливая беседа в кругу друзей, когда мягкий разговор прерывается восторженными возгласами похвалы шеф-повару и здравицей очередного тоста.

Если говорить о кипрской кухне, то лучше не читать эту заметку на голодный желудок. Совсем кратко – на Кипре кормят много и вкусно. Невозможно представить кухню без традиционных блюд – сыра халлуми (который можно употреблять в пищу как в обычном виде, так и слегка поджаренном), афелии, клефтико, шефталии, долмадеса... Некоторые отели, которые располагаются на первой линии, содержат небольшие рыбацкие лодки, и каждое утро такое судёнышко отправляется в море, чтобы к завтраку порадовать постояльцев свежими морскими деликатесами. А, например, у отеля Корал Бич в Пафосе на берегу моря построена небольшая таверна, где их подают целый день.

Как говорят местные, «если хочешь попробовать Кипр на вкус - закажи мезе». Мезе – мясное или рыбное ассорти, состоящее из 20-35 свежеприготовленных блюд, которые подаются в определённом порядке. Причем, в каждой таверне мало того что свой порядок, так и способы приготовления и сервировки. Вне зависимости от того – рыбное или мясное Мезе вы заказали, первым вам подадут греческий салат (который на Кипре носит название Деревенский. Его, кстати, тоже готовят по-разному), а также различные соусы и закуски, которые составляют первую часть трапезы. В качестве аперитива непременно попросите ледяную Зиванию – традиционный крепкий кипрский виноградный напиток. Зивания прекрасно разжигает аппетит и превращает простой ужин в изысканное застолье. Её производят с 15 века из винограда сорта «зивана». Киприоты за её крепость (45-40°) часто называют Зиванию «огненной водой», и нередко используют её в лечебных целях.

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На Кипре множество виноградников и несколько десятков виноделен. Благодатная известняковая почва – идеальна для виноградной лозы. Зимой, когда идут дожди, известняк впитывает как губка в себя влагу, чтобы в жаркие летние месяцы отдать её винограду. Удивительно, но киприоты считают лозу – неприхотливым растением. Мол, она растёт и растёт, дополнительно её не поливают, всё отдано в руки природе. Видимо поэтому настоящие сомелье очень внимательно изучают не только само вино, но и те погодные условия, которые сопровождались в тот или иной год. Поскольку на Кипре произрастает довольно много эндемиков (то есть, растений, которые водятся исключительно в этой местности), то и названия вин для многих будут незнакомы. Есть, конечно, и знакомые нам Шардоне и Каберне, но эти вина можно купить везде, а вот Ксинистери или Мавро придётся поискать! А на Кипре вино из Ксинистери можно купить в любом магазине. Здесь же на Кипре под жёстким контролем государства из виноградов сортов Ксинистери или Мавро купажируется одно из самых знаменитых вин в мире – «Командария». Отведать её – значит ощутить всё силу Кипра.

Но нам по душе пришлось белое вино из винограда сорта Ксинистери, произведённое в небольшой частной винодельне Колиос. Вино «Персефони», названное в честь бабушки хозяина, обладает непревзойдённым вкусом и отлично подходит как для утоления жажды, так и для сопровождения трапезы. Производство вина на винодельне «Колиос» сейчас полностью автоматизировано, а каждая закупоренная бутылка как и положено хранится в тёмном прохладном погребе в собственной «квартире».

И конечно же нельзя пройти мимо по истине гастрономического чуда – клефтико. Клефтико переводится как «ворованное мясо», но вот версии «воровства» расходятся. По одной из них считается, что мясо крали пастухи и закапывали его в землю, а потом разводили над схроном костёр. По другой – для приготовления этого блюда у барана «воруют» (отбирают) лучшие части. Так или иначе, но принцип приготовления на протяжении многих веков существенно не изменился: мясо ягнёнка 6-8 часов томится вместе с картошкой в огромных чанах, от чего получается удивительно мягким и необычайно вкусным. Чтобы попробовать настоящее клефтико, нужно вырваться из прибрежной суетливой части острова и отправиться в горные деревушки, например, в Деринеи (Фамагуста). Здесь в таверне «Костарис» с мая по конец октября можно отведать настоящее клефтико, приготовленное двумя братьями-поварами.

А вообще, кипрская кухня очень гибкая. Она впитала в себя вековые традиции острова, но при этом шеф-повара не бояться экспериментировать. Мы были приятно удивлены, что в отеле Корал Бич в Пафосе регулярно устраиваются дни национальных кухонь – во время нашего визита мы с удовольствием пробовали блюда пан-азиатской кухни. Менеджеры отеля рассказали, что вечер русской кухни тоже обязательно будет, так как туристов из России на Кипре довольно много – соотечественники занимают второе место (после англичан) по посещению Кипра. Что неудивительно: на Кипр прямыми рейсами в Ларнаку и или Пафос можно улететь из 12 российских городов, а авиакомпания «Россия» является крупнейшим туристическим перевозчиком. Для жителей Мурманска ближайший город, из которого можно улететь на Кипр – С.-Петербург.

Редакция ИА «Би-порт» выражает благодарность Кипрской организации по туризму и авиакомпании «Россия» за организацию поездки, деловой и культурной программы на Кипре.

Продолжение следует.

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