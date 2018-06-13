По факту падения девочки из окна в Апатитах проводится проверка

13 Июня 2018 года, 13:45

АПАТИТЫ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ — В Апатитах после падения семилетней девочки из окна дома проводится процессуальная проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Как ранее стало известно «Би-порту», 11 июня 2018 года, из окна квартиры дома по улице Фестивальной в Апатитах выпал ребенок, 2010 года рождения. В результате полученных множественных ушибов и переломов ребенок был госпитализирован в медучреждение Кировска, а затем переведен в больницу Мурманска для оказания необходимой медицинской помощи.

В настоящее время, в рамках доследственной проверки, следователем опрашиваются очевидцы, родственники ребенка, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.