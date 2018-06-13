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13 Июня 2018 года, 14:40

Волонтёры против пустыни: борьба с кузоменскими песками


ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Эти кадры сделаны не в пустынях Африки и США, и это не кадры со съёмок новой части фильма «Безумный Макс» и даже не пляжи Солнечного берега. Это кузоменские пески, расположившиеся на юге Кольского полуострова в нескольких километрах от села Варзуга. Некогда здесь находился лес, который ещё в XIX веке был вырублен для нужда солеварен, а также выпаса скота. Самостоятельно растительность восстановиться не смогла, и теперь территория вокруг села Кузомень больше напоминает пустыню, которая уже вплотную подобралась к кромке нетронутого леса. Масла в огонь добавляют и ветра юго-восточных направлений, которые выдувают равнину и переносят песок на окрестные леса и село.

Работы по облесению данной территории ведутся давно. В 80-х годах прошлого века в Кузомени был создан стационар Полярно-альпийского ботанического сада-института. Учреждение разрабатывало методики по восстановлению леса. В 80-90-е годы здесь было высажено несколько гектаров деревьев. Спустя 30 лет их высота лишь немного превышает человеческий рост.

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«Последние три года Всемирный фонд дикой природы ведёт здесь работы по посадке леса. Движущиеся здесь пески не только создают какое-то неудобство, но и изменяют гидрологический режим самой реки Варзуги, изменяется русло, осыпаются берега. Это плохо, как для местных жителей, так и для самой реки. Поэтому вопрос об укреплении берегов стоит наиболее актуальным», - рассказывает руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского Центра Охраны Дикой природы Ольга Петрова.

Осыпающийся берег приводит к сужению русла реки, что негативно сказывается на сёмге, которая проходит здесь во время нереста. Страдают и местные жители — разрушаются постройки, стоящие на берегах Варзуги, исчезают огороды. Кузомень, буквально, стоит посреди песчаных дюн. Ходить нормально тут можно только по деревянными тротуарам, для прогулки по дороге желательно иметь высокие ботинки или внедорожник. Родных хоронят тут же — в песках.

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Вероятно, именно личная заинтересованность приводит в ряды волонтёров и жителей села. Работы ведутся на двух площадках: в Варзуге заготавливается посадочный материал, а в километре от Кузомени саженцы деревьев помещаются в песок, заранее смешанный с торфом.

«Существует несколько методов для укрепления песков. Наиболее эффективным является способ первоначального залужения, а потом уже высадки леса, потому что когда мы создаём лужок на месте песков, это закрепляет корневую систему, закрепляет подвижные пески, и уже создаёт какую-то стабильность для того, чтобы сажать лес. Например коллеги из Ненецкого автономного округа делают полотна из газона и таким образом покрывают ими большую территорию пустыни», - сказала Ольга Петрова.

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Однако такой вариант является наиболее дорогостоящим. В НАО эти работы фактически проводятся за счёт средств нефтяных компаний и в их интересах. В Мурманской области очереди из желающих спонсировать борьбу с «пустыней» в отдалённом селе пока нет. Эксперты затрудняются обозначить динамику роста песков, уверенность в одном — их площадь не уменьшается. Для того, чтобы опережать рост, ежегодно нужно высаживать десять, а лучше более гектаров саженцев. В 2017 году волонтёры смогли высадить всего один, в этом году из-за большего числа желающих — 2,5 геактара из пяти запланированных. Свои коррективы вносит погода: под дождём работать крайне сложно, а сильный боковой ветер сильно уменьшает шансы саженцев на выживание. С прошлого года прижиться смогли около 70% всей рассады. Сейчас будущий лес высотой с человеческую ладонь.

Сажать лучше всего весной — волонтёры в этом сезоне работали с 31 мая по 6 июня. Осенние посадки приживаются хуже из-за короткого периода адаптации перед зимой. А зимы в этих местах достаточно суровые, ветра выдувают снег практически до песка, и саженцы стоят незащищённые.

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Какой-то комплексной борьбы с песками, организованной и профинансированной на региональном уровне, сейчас не ведётся. Как рассказал заместитель начальника управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Павел Пестов, ведомство только разрабатывает такую программу. При этом даже она не предотвратит размыва берегов вблизи деревни.

«По-моему личному мнению она скоро упадёт. Поэтому, пока министерство занимается подготовкой документации для того, чтобы разработать проект по береговому укреплению. То есть, там, кроме минимального лесовосстановления, требуется ещё укрепление, чисто технические инженерные работы, документация по которым, естественно, готовится», - поделился Павел Пестов.

Отдельного финансирования на эту работу нет и не факт, что в ближайшее время будет, поскольку до сих пор достичь устойчивого и однозначного результата хотя бы в плане понимания того, какая технология подходит для кузоменских песков, нет.

«Подобные пустыни есть практически везде в районе наших широт, и я их изучал, но не нашёл, чтобы где-то был 100% положительный результат. Даже по подбору пород мы проводили отдельные эксперименты. Оказалось, что можно взять сосну с берега и вырастить из неё саженца, а можно и из Умбы привезти или даже из Норвегии, и результат будет совершенно различен. Когда мы привозим саженца из других районов, то в большинстве случаев он не приживается. И даже на выяснение этого вопроса у нас ушло несколько лет», - продолжает Пестов, добавляя, что не знает, сколько может потребоваться на разработку нужной технологии.

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Сейчас площадь песчаного массива составляет более 1600 гектар. За неделю работ волонтёрам удалось высадить 25 тысяч саженцев. В сентябре можно будет дать предварительную оценку проведённой работы. Продолжится ли реализация проекта в будущем — вопрос в большей степени зависящий от финансирования.

Как разрастается кузоменская «пустыня» и что предпринимают волонтёры и экология для борьбы с ней — смотрите в нашем фоторепортаже.

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