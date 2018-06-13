Северный флот готовится к масштабному сбор-походу

13 Июня 2018 года, 15:55

РОССИЯ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Разнородные силы Северного флота приступили к выполнению задач самого масштабного за последние 10 лет сбор-похода. 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники будут задействованы в ходе сбор-похода, который начался сегодня в Баренцевом море.

В нём примут участие ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и другие корабли. В ходе тактических действий будет выполнено 19 практических стрельб с применением артиллерийского, ракетного и минно-торпедного оружия. Семь боевых упражнений будут номинированы на призы Главнокомандующего ВМФ. Планируется испытание новых образцов морского вооружения.

Сбор-поход состоит из различных эпизодов, в ходе которых североморцы отработают полный спектр оборонительных действий сил в зоне ответственности Северного флота. А именно отразят массированный удар средств воздушного нападения условного противника, обеспечат противолодочную оборону, нанесут поражение корабельным группировкам и морским десантным отрядам условного противника. Учения продлятся до конца следующей недели. Полигоны в Баренцевом море будут закрыты для гражданского судоходства и полётов авиации на период выполнения боевых упражнений.