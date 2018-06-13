По итогам первого рейса в этом году «седовцы» завоевали три кубка в Польше

13 Июня 2018 года, 16:10

ПОЛЬША/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Ранним утром, 13 июня, барк «Седов» завершил первый рейс 2018 года и ошвартовался на судоремонтном заводе в город Светлый Калининградской области. Последним портом захода рейса стал польский Щецин. На подходе к порту, на противоположном берегу, стоял маленький «коллега» «Седова» – учебно-парусное судно «Юный балтиец» из Санкт-Петербурга. Два парусника салютовали друг другу тифоном, а после «Седов» пошёл на свое место стоянки. Экипаж и курсантский состав судна встретили волонтёры морского фестиваля.

На время краткосрочной стоянки было запланировано большое количество мероприятий, в числе которых не только спортивные, но и культурно-массовые. Первым из таких мероприятий стала экскурсия в Щецинский морской колледж. «Седовцам» показали класс робототехники и программирования и провели в навигационный класс, где на компьютерах установлены симуляторы, при помощи которых можно почувствовать себя судоводителем и решить различные задачи.

На следующий день в Польше небольшая группа курсантов отправилась на автобусную экскурсию по городу и познакомилась с историей, архитектурой и памятниками города. А другая часть отправилась на футбольные соревнования, организованные руководством порта. В футбольных состязаниях принимали участие две команды с «Седова», команда парусника «Юный балтиец» и несколько польских команд.

«Получилось так, что обе команды «Седова» вышли в финал, в первой команде участвовали курсанты из БГАРФ, во второй – ЕМРПТ. В финале, в такую жару, после целого дня игр было сложно бегать, поэтому решили тянуть жребий: кто выиграет, тот выиграет – главное, что «Седов» уже стал призером и победителем. Первая команда вытянула первое место, а вообще победила дружба. Самая сложная по настроению и ходу стала игра с командой военно-морского флота, настоящими уже мужчинами «за тридцать» из Польши», - рассказал курсант Валерий Горбатюк (Судоводительский факультет БГАРФ).

В последний день пребывания парусника «Седов» в Щецине было также организованно несколько мероприятий. Группа курсантов посетила мемориальное кладбище, на котором захоронено более трех тысяч воинов Советской Армии, павших в годы Великой Отечественной Войны. Курсанты и руководители возложили цветы к постаменту памятника «Братство по оружию» (Братство Советской Армии и Войска Польского).

Ранним утром прошли состязания по перетягиванию каната между курсантами «Седова», «Юного балтийца», военно-морской польской команды «Franek» и командой офицеров связи фестиваля. Почётное третье место заняла польская команда «Franek», серебро взяли курсанты «Юного Балтийца», а первое место «вытянули» курсанты УПС «Седов». Всего за несколько дней музей барка «Седов» пополнился тремя красивейшими кубками, которые заслужили «седовцы».