Северяне примут участие во Всероссийском дне посадки деревьев

13 Июня 2018 года, 18:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Всероссийский день посадки леса проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Это ежегодная, традиционная акция, направленная на воспитание бережного отношения к лесу, она способствует восстановлению и приумножению лесных богатств. В нынешнем году акция приурочена к Году добровольца в России.

В этом году в Мурманской области мероприятия акции стартовали 19 мая. Однако в связи с особыми климатическими условиями центральное мероприятие по посадке сеянцев хвойных пород запланировано на 16 июня. Оно начнется в 11:00 на территории Мончегорского лесничества. На лесном участке, где в 1990 годы произошёл пожар и естественное возобновление леса не произошло, проведены работы по подготовке почвы, нарезаны борозды. Здесь на участке площадью в 12 гектаров будут высажены двухлетние сеянцы сосны.

Подобные акции проводят, чтобы избежать полного «облысения» северных лесов. Сегодня «Би-порт» сообщал о ситуации в районе села Варзуга. Несколько сотен лет назад там вырубили деревья, с тех пор растительность не восстановилась. Постройки оседают в песках, а по населённому пункту люди передвигаются по деревянным дорожкам. В народе местность получила название кузоменская «пустыня».

Впервые акция проходила в России в 2011 году, когда год был провозглашён ООН Международным годом леса. Уже в первый год проведения акции силами 200 тысяч добровольцев в 60 регионах России было посажено 25 миллионов саженцев молодых деревьев на площади свыше семи тысяч гектаров. Во многих лесничествах областей и регионов Российской Федерации, а также в городах и населённых пунктах в рамках акции проходят посадки лесных насаждений, субботники и просветительские мероприятия.