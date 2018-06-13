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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Марина Ковтун встретилась с делегацией губернии Финнмарк
 
 
 
 
13 Июня 2018 года, 16:26

Марина Ковтун встретилась с делегацией губернии Финнмарк


МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Марина Ковтун провела рабочую встречу с делегацией председателя губернского собрания Финнмарка госпожой Рагнхильд Вассвик, в ходе которой были упомянуты значимые юбилейные даты, отмечаемые в этом году. В первую очередь, конечно же - 80-летие Мурманской области, а также, 25-летие Баренцева сотрудничества и 30-летие со дня заключения первого официального договора об установлении дружественных связей между Мурманской областью и Финнмарком.

Губернатор отметила, что юбилейные памятные даты для нашего региона крайне важны, потому как это некие контрольные точки на общем путь превращения Арктики в территорию мира, доверия и стабильности.

Также Марина Ковтун отметила, что такой визит очень ценен для нашего региона, так как это ещё одно яркое проявление добрососедских отношений.

Рагнхильд Вассвик в свою очередь поздравила россиян с прошедшим Днём России, а жителей Заполярья - с юбилеем региона, отметив, что Мурманская область является очень важным стратегическим обьектом в сотрудничестве с различными странами, Баренц-региона в особенности.

Также, в ходе встречи не остались без внимания вопросы развития транспортной системы и дорожного хозяйства, а также была дана оценка общим усилиям для достижения намеченных целей.

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