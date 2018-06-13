Представители МЧС России по Мурманской области проводят профилактические мероприятия в медицинских учреждениях

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Представители главного управления МЧС России по Мурманской области провели профилактическую беседу по пожарной безопасности в противотуберкулёхзном диспансере.
Сотрудниками спасательной службы был проведён противопожарный инструктаж и практическое занятие по по правилам пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
Заместитель председателя мурманского областного отделения ВДПО Андрей Левчун отметил, что подобные профилактические мероприятия сотрудниками МЧС проводятся и в детских оздоровительных лагерях.
Регулярные тренировки по эвакуации и практические занятия помогают отработать навыки и алгоритм действий в случае возникновения экстренной ситуации, от которой никто не застрахован.