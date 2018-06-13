День Кандалакшского района пройдёт в Мурманской областной Думе

13 Июня 2018 года, 16:50

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - В областной Мурманской областной думе пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Кандалакшскому району. Основной целью является - более близкое знакомство с достижениями и особенностями территорий Кольского Заполярья. Также планируется обсуждение проблем и перспектив социально-экономического развития муниципальных образований.

В 14:30 в кабинете Председателя Думы начнётся рабочая встреча голы регионального парламента Сергея Дубового и главы муниципального образования Кандалакшского района Михаила Павлова.

В 15 часов в Большом зале заседаний Думы начнётся «Час Кандалакшского района», на котором выступит глава муниципалитета Михаил Павлов.