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Сари
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Главная » НОВОСТИ » В Коле заменят паровой котёл, отслуживший около 40 лет
 
 
 
 
13 Июня 2018 года, 17:48

В Коле заменят паровой котёл, отслуживший около 40 лет


КОЛА/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – На котельной АО «МЭС» в Коле энергетики начали капитальный ремонт сразу трёх котлов. Оборудование двух из них ждёт тотальное обновление, третий полностью демонтируют и заменят на современный.

Перешедшие АО «МЭС» котельные в большинстве своём – советское наследие. Строились они в 60-х годах прошлого века. Поэтому их техническое перевооружение является одной из главных задач, выполнение которой необходимо для безаварийного прохождения отопительного периода и снижения финансовых издержек.

Так, паровой котел, который будет заменен этим летом, отслужил для отопления жителей Колы около 40 лет. На смену ему установят новый котёл, обслуживание которого будет экономичнее. При этом надёжность его работы в разы выше, чем у предшественника.

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