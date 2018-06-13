В Мурманске начались гидравлические испытания и опрессовки

14 Июня 2018 года, 09:15

МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ — Вчера в Мурманске завершился отопительный сезон. В 8:00 котельные прекратили подачу теплоносителя в жилые дома. И 13 же июня начались первые работы по подготовке к новому отопительному сезону. В период с 13 по 19 июня гидравлические испытания и опрессовки проводятся на Центральной котельной областного центра. С 18 по 23 июня эти работы будут проведены на Южной котельной, с 26 июня по 2 июля — на Восточной котельной. Об этом говорится в сообщении Мурманской ТЭЦ.

Первая волна работ проводится почти с недельной задержкой в связи с поздним окончанием отопительного сезона. Как ранее сообщал «Би-порт», отопительный сезон 2017/2018 года продлился 273 дня.