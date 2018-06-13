В Мурманской области работают 626 добровольных пожарных формирований

14 Июня 2018 года, 09:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ — Вопросы формирования добровольных пожарных и спасательных отрядов обсудили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. На сегодняшний день на территории региона зарегистрировано 626 добровольных пожарных формирований численностью более 9 тысяч человек, которыми прикрыто 23 населённых пункта.

«И если развитием добровольной пожарной охраны комитет занимается уже давно, то привлечение волонтеров к поиску пропавших людей дело новое. В настоящее время разработан проект программы первоначальной подготовки спасателей с выдачей удостоверения спасателя. Мы готовы обучать всех волонтеров на безвозмездной основе на базе учебно-методического центра и аварийно-спасательной службы Мурманской области», - рассказал и.о. председателя комитета по обеспечению безопасности населения Андрей Игнатенко.

На территории Мурманской области созданы три общественные организации, занимающиеся поиском и спасением людей: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт», Мурманская региональная общественная организация «Мурманспас» и Мончегорский молодежный отряд «Мончеспас», в состав которых входит около 40 волонтёров.

Губернатор Марина Ковтун дала поручение региональному комитету по обеспечению безопасности населения организовать широкое информирование населения с целью привлечения новых членов в добровольные пожарные и спасательные формирования.