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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске рекламируют книги создателя церкви сайентологов
 
 
 
 
14 Июня 2018 года, 10:26

В Мурманске рекламируют книги создателя церкви сайентологов


МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - В самом центре Мурманска, на рекламных конструкциях, размещенных на центральном стадионе профсоюзов появился баннер, предлагающий приобрести книги за авторством небезызвестного Рональда Хаббарда. Также, потенциальным покупателям книги создатели рекламы предлагают узнать истинные причины неудач, разводов и алкоголизма. И хотя столь смелое рекламное заявление заставляет задуматься о добросовестности такой рекламы, интерес все-таки вызывает другое. Рональд Хаббард известен прежде всего, как создатель сайентологической церкви. Его книги в разное время вносились в Федеральный список экстремистских материалов, как запрещенные к распространению на территории Российской Федерации. Кроме того, два года назад по решению Мосгорсуда была ликвидирована «Сайентологическая церковь Москвы».

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