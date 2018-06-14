В Мурманске рекламируют книги создателя церкви сайентологов

14 Июня 2018 года, 10:26

МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - В самом центре Мурманска, на рекламных конструкциях, размещенных на центральном стадионе профсоюзов появился баннер, предлагающий приобрести книги за авторством небезызвестного Рональда Хаббарда. Также, потенциальным покупателям книги создатели рекламы предлагают узнать истинные причины неудач, разводов и алкоголизма. И хотя столь смелое рекламное заявление заставляет задуматься о добросовестности такой рекламы, интерес все-таки вызывает другое. Рональд Хаббард известен прежде всего, как создатель сайентологической церкви. Его книги в разное время вносились в Федеральный список экстремистских материалов, как запрещенные к распространению на территории Российской Федерации. Кроме того, два года назад по решению Мосгорсуда была ликвидирована «Сайентологическая церковь Москвы».