Житель Североморска жестоко избил собаку на глазах у десятилетней дочери

14 Июня 2018 года, 10:50

СЕВЕРОМОРСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ — Жителю Североморска грозит до пяти лет лишения свободы за жесткое обращение с животными. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В мае текущего года, северянин, будучи с состоянии алкогольного опьянения, в присутствии своей дочери, 2007 года рождения, избил свою собаку породы «американский стафтерьер». Он нанёс ей удары наличником от дверной коробки и топором по голове и туловищу, причинив увечья и особые страдания.

В настоящий момент правоохранительными органами города проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.