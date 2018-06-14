В Мурманске будет меньше брошенных автомобилей

14 Июня 2018 года, 11:59

МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске на улице Старостина, 55 специалистами Октябрьского округа был эвакуирован старый автомобиль немецкой марки «Опель», который владелец бросил недалеко от дома, заняв тем самым парковочное место. Коммунальные службы в свою очередь сообщали о том, что автомобиль мешал их работе.

Основной проблемой в освобождении территории от «автохлама» является то, что брошенные автомобили являются чьей-то собственностью, поэтому без согласия владельца их перемещение невозможно ввиду нарушения закона.

«С момента начала действия программы, с улиц и дворов города вывезено более 3700 единиц «автохлама», - отметил заместитель начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска Александр Боянжу.

Администрация города призывает жителей быть более ответственными к своим автомобилям, срок службы которых истёк. Это поможет сделать Мурманск чистым и комфортным для жизни.

Сообщить о бесхозном автомобиле можно в управления округов, или оставить информацию на официальном сайте главы муниципального образования город Мурманск, где работает интернет-приемная.

АГМ