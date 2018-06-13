В Мурманске состоялась встреча губернатора Марины Ковтун и генерального консула Нидерландов в Санкт-Петербурге Ханса Весселинга

14 Июня 2018 года, 12:18

МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - Губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела рабочую встречу с голландской делегацией, возглавляемой Генеральным консулом Нидерландов в Санкт-Петербурге господином Хансом Весселингом. В следующем году исполняется 30 лет со дня, муниципалитеты Гронингена и Мурманска заключили соглашение о дружественных связях и сотрудничестве.

«Мы высоко ценим ваше участие в важнейших мероприятиях, которые проходят на территории Мурманской области, ваше внимание к нашему региону. Интерес Нидерландов к развитию взаимодействия с Мурманской областью мы всемерно приветствуем, особенно учитывая тот факт, что Нидерланды являются страной-наблюдателем в Арктическом совете и Совете Баренцева/Евроарктического региона», – подчеркнула Марина Ковтун.

Ханс Весселинг сообщил, что привёз в Мурманск представительную делегацию, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, судостроения, культуры и образования.

В дальнейшей беседе стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики, транспорта, туризма, а также энергетики и экологии. Состоялся заинтересованный разговор о побратимском сотрудничестве, взаимодействии в сфере высшего образования, физической культуры и спорта, в области культуры.