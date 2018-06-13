В регионе создан Координационный совет по реализации Программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область»

14 Июня 2018 года, 12:33

МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - Дети и семьи региона получат поддержку в рамкам программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область». По результатам соглашения между Правительством Мурманской области и МБОО Российским комитетом «Детские деревни – SOS» было принято решение о создании Координатного совета по реализации программы в регионе. Совет будет состоять из работников учреждений «Детские деревни – SOS», а также из представителей правительства области и сотрудников органов опеки.

15 июня 2018 года в здании администрации города Кандалакша пройдёт расширенное заседание Координатного совета, на котором его участники обсудят вопросы по реализации намеченной программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область» в 2018 году, а также, вопросы, связанные с взаимодействием в организации работы с детьми, оставшимися без попечения родителей и молодежью из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другие.

В заседании примут участие работники организаций Программы «Детская деревня-SOS, Мурманская область», бенефициары Программы, а также представители органов государственной власти Мурманской области, представители органов опеки и попечительства, учреждений социальной защиты населения из Мурманска, Кандалакши, Ковдорского района.