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Главная » НОВОСТИ » Ветераны смогут бесплатно позвонить из Титовки в любую точку России
 
 
 
 
14 Июня 2018 года, 12:50

Ветераны смогут бесплатно позвонить из Титовки в любую точку России


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - В день начала Великой Отечественной войны в Мурманской области состоится ежегодная акция, посвященная подвигу советских солдат на Титовском рубеже. Ветераны, труженики тыла и другие участники акции в Титовке смогут бесплатно совершить звонок однополчанам, друзьям и родственникам в любую точку России. Мобильные телефоны, предоставленные для этого компанией «МегаФон», будут находиться в палатке связи в зоне исторической реконструкции.

Мероприятие в поселке Титовка начнется в 14:00 с возложения цветов к братской могиле. В 14:40 состоится реконструкция фрагментов боя на Титовском рубеже, затем у мемориального комплекса пройдет митинг. После него участники акции смогут посетить музей, увидеть короткометражные фильмы о войне, послушать песни военных лет и совершить бесплатный звонок на номера всех российских операторов. Для этого нужно обратиться в палатке связи к специалистам, на куртках которых будет логотип «МегаФона».

«Ветераны войны в силу возраста все реже принимают участие в мероприятиях, на которых мы можем предоставить им бесплатную связь для звонков близким. Поэтому мы пользуемся каждой возможностью сделать им такой подарок. Хочу напомнить тем ветеранам, которые сами не пользуются мобильными телефонами, что номера, по которым они будут звонить, лучше записать на бумаге — так нашим специалистам будет проще соединить вас с фронтовыми друзьями или родственниками из любого города России», — говорит директор Мурманского отделения компании «МегаФон» Владимир Чуйко.

По поручению организатора акции — «Профсоюз Плюс» — оператор также обеспечит надежной связью всех гостей Титовки. Базовые станции стандарта 2G/3G, работающие в том числе в непосредственной близости от мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа», готовы принять нагрузку, многократно превышающую показатели обычного дня.

Добраться 22 июня до Титовки можно специальными автобусами. Запись на них производится в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» и по телефону (8152) 44-02-62. Стоимость билета туда-обратно 150 руб. Вырученные средства будут направлены на помощь ветеранам ВОВ.

Автобусы отправятся в поселок Титовка 22 июня в 12:00 от здания Мурманского облсовпрофа (Мурманск, пр. Ленина, 12). Обратный рейс в Мурманск запланирован на 17:30.

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