Правительство предлагает поднять возраст выхода на пенсию

14 Июня 2018 года, 13:12

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ — В правительстве Российской Федерации определились с параметрами повышения пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года, уточнил премьер.

Россияне, работающие в особых климатических условиях, например, в районах Крайнего Севера, будут пошагово выходить на пенсию в 60 лет (мужчины) и 58 лет (женщины).

В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет (55 и 50 лет соответственно для районов Крайнего Севера). Необходимость повышения пенсионного возраста обуславливается невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.