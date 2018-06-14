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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Правительство предлагает поднять возраст выхода на пенсию
 
 
 
 
14 Июня 2018 года, 13:12

Правительство предлагает поднять возраст выхода на пенсию


РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ — В правительстве Российской Федерации определились с параметрами повышения пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года, уточнил премьер.

Россияне, работающие в особых климатических условиях, например, в районах Крайнего Севера, будут пошагово выходить на пенсию в 60 лет (мужчины) и 58 лет (женщины).

В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет (55 и 50 лет соответственно для районов Крайнего Севера). Необходимость повышения пенсионного возраста обуславливается невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

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  • То есть нефть и газ добывать Правительство планирует под Москвой, ибо жаждущих это делать в РКС при текущих уровнях зп и отмененных льготных пенсиях найдётся немного. И как это с развитием Арктики сочетается? Кто же её развивать- то будет?
  • . Всё по раздавали ,а теперь в казне денег нет.Так у таких хозяев их не будет никогда.
  • Про отмену льготных пенсий разговора не было. Вроде оставляют.
 
 
 
 
 
 
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