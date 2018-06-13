Tele2 отменяет плату за домашний тариф в роуминге

14 Июня 2018 года, 14:21

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - Tele2 запустила новую опцию, которая позволит экономить деньги при поездках в зарубежные страны. О ее преимуществах оператор рассказал в новой рекламной кампании.

При подключении опции «Безлимитный интернет за границей» за каждый день выхода в интернет в роуминге клиент получает скидку на домашний тариф: она предоставляется при следующем списании абонентской платы. Услуга доступна на всех тарифах с абонентской платой, в том числе на архивных. Стоимость опции составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в Сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно.

Перед началом высокого сезона оператор расширил количество стран действия услуги с 54 до 81. В список вошли такие популярные страны, как Германия, Испания, Великобритания, Греция, Италия, Кипр, Китай, Таиланд, Турция, США, Финляндия, Франция и Чехия.

Новый видеоролик снят в стилистике популярной саги об известном спецагенте можно посмотреть на официальном канале Tele2 на YouTube.