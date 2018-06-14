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Жизнь в Мурманске


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Главная » НОВОСТИ » Более 60 тысяч мальков лосося выпущено в реку Умба
 
 
 
 
14 Июня 2018 года, 15:02

Более 60 тысяч мальков лосося выпущено в реку Умба


ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - Мурманский транспортный филиал «Норникеля» приобрел и выпустил в бассейн реки Умба 60 тысяч мальков атлантического лосося. Работа по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводилась совместно со специалистами Росрыболовства, Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии, Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

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Молодь сёмги вырастили на Княжегубском рыбзаводе. К новому «месту жительства» мальков доставили на специализированном автомобиле, который оборудован системой подачи кислорода.

Мурманский транспортный филиал «Норникеля» осуществляет выпуск мальков атлантического лосося второй год подряд. Таким образом предприятие компенсирует воздействие на окружающую среду в результате реконструкции причала. Всего за два года МТФ выпустил в реки Кольского полуострова около 300 тысяч мальков, израсходовав на эти цели более 50 млн рублей.

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