В России НДС повысят до 20%

14 Июня 2018 года, 15:21

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ — В России будет увеличена ставка налога на добавленную стоимость. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС — 18%. Предлагается сделать ее 20%», — сказал Медведев.

Ранее стало известно о параметрах повышения пенсионного возраста в России: мужчины с 2019 года будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63.