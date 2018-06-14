В мурманском «Авангарде» отремонтируют чашу бассейна для детей

14 Июня 2018 года, 15:35

МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – В городском спортивном комплексе «Авангард» начался ремонт малой чаши бассейна. Малая чаша «Авангарда» пользуется огромной популярностью у юных мурманчан. Бассейн посещают дети от трёх месяцев. С детьми занимаются тренеры, прошедшие в Москве профессиональную подготовку именно по работе с грудничками. Новый сезон «Авангард» планирует открыть ещё летом, сразу после проведения всех необходимых обслуживающих мероприятий.

«Ежедневно сюда приходят поплавать до 250 человек. Чтобы малыши с ещё большим удовольствием и комфортом учились плавать, мы решили полностью обновить бассейн», – рассказал директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода.

За последние годы «Авангард» превратился в современный многофункциональный спортивный объект. Теперь здесь не только бассейн, тренажерные залы, но и современный хоккейный корт. В ближайших планах городских властей – обустроить полноразмерный футбольный стадион на территории комплекса.

АГМ