Создан новый Департамент в области гидрометеорологии, изучения Арктики и Антарктики

14 Июня 2018 года, 16:11

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин подписал приказ «О структуре центрального аппарата Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации». Общее количество департаментов не изменилось – в структуре их десять. Совершенствование структуры Минприроды России происходит под новые задачи ведомства, установленные, в том числе, поручениями майского Указа Президента страны. До 15 июня будет разработан и представлен на утверждение проект нового штатного расписания и структура распределения обязанностей между заместителями Министра природных ресурсов и экологии РФ.

«Нам предстоит выполнить национальный проект «Экология», направленный на оздоровление водных артерий, развитие особо охраняемых природных территорий, значительное улучшение качества воздуха за счёт 20% сокращения вредных выбросов в атмосферу в ряде крупных городов. В Арктической зоне России – континентальной части и на шельфе сконцентрированы колоссальные природные ресурсы, за которыми будущее стабильного развития страны. Всё требует рационального и бережного освоения, стратегического планирования. Много стоит глобальных задач перед Минприроды, ситуация меняется - структура ведомства должна соответствовать запросам времени. Уверен, команда перестроится и сработает эффективно», - прокомментировал обновление структуры Дмитрий Кобылкин.

В соответствии с приказом в структуру Минприроды России вводится новый Департамент государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий. В целом блок природоохранного регулирования Министерства теперь состоит из двух департаментов, курирование которых осуществляет заместитель Министра - руководитель Росприроднадзора.

В соответствии с документом департаменты, отвечающие за блок регулирования в сфере лесного и охотничьего хозяйств, объединены в один. Кроме того, функции регулирования в сфере гидрометеорологии исключены у департамента, осуществляющего государственную политику в сфере водных ресурсов. Таким образом, создан новый Департамент государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики и Антарктики.

Фото: Уралинформбюро