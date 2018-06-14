ФТС России запустила новый сервис для граждан

14 Июня 2018 года, 19:00

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года Федеральная таможенная служба России запустила новый информационный сервис, предоставляющий иностранным гражданам возможность в онлайн-режиме проверять наличие задолженностей по таможенным платежам и принятых таможенными органами решений о запрете въезда в Российскую Федерацию.

Доступ к новому сервису осуществляется по электронному адресу.

Иностранному гражданину или лицу без гражданства для осуществления проверки наличия задолженности или запрета на въезд в Российскую Федерацию достаточно ввести следующие данные: свои фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, дата рождения.

Информация о сервисе и порядке его использования будет востребована не только иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в Россию в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, но и российским гражданам, выступающим в качестве принимающей стороны.

Памятка о порядке использования данного сервиса размещена на информационных стендах пограничных пунктов пропуска, в таможнях и таможенных постах.