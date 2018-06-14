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Главная » НОВОСТИ » Дмитрий Медведев: повышение пенсионного возраста увеличит пенсию на 1000 рублей в год
 
 
 
 
14 Июня 2018 года, 16:20

Дмитрий Медведев: повышение пенсионного возраста увеличит пенсию на 1000 рублей в год


РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ — Повышение пенсионного возраста в России растянется до 2034 года. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее стало известно, что правительство приняло решение о том, что мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63. Реформа будет поэтапной и начнётся в 2019 году.

«Сами изменения будут плавными – переходный период будет достаточно длительным: с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин», - написал Медведев на своей странице в «Вконтакте».

Он напомнил, что в России возраст выхода на пенсию – один из самых низких. И по сравнению с партнерами из СНГ, и с европейскими странами, где люди выходят на пенсию вплоть до 70 лет.

«Самое главное, что нужно знать о предлагаемых сегодня изменениях: они не затронут нынешних пенсионеров, а благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1000 рублей в год», - написал премьер.

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  • Та-ак... А теперь табличку для Мурманских будущих пенсионеров нарисуйте. А то ведь не понятно, как выходить в мои будущие (бывшие) 55 лет теперь... :-) (мне всего 52).
  • Уроды.Бля...ь сам пусть и работает.
  • Интересная штука получается. Допустим, пенсионеру дали 15 тысяч пенсии. То есть за год 180000 руб., за 5 лет 900000 руб. При увеличении пенсионного возраста он этих денег недополучит. А потом ему с барского плеча аж 1000 в год? За 900 лет как раз скомпенсируют недополученное.
  • На Украине такого нет! Во блин вожди.Всю страну продали ,а теперь не знают где денег брать.
  • Чего это нет? У них с 2017 года идёт повышение. Все будут в 60 лет выходить.
  • В 60, через 8 лет, как и мне.
  • Слава богу, теперь о пенсии можно не волноваться, я на до нее навряд ли доживу
  • Эх, надо было голосовать за Собчак!
  • На это и рассчитано.
  • Брехня .
 
 
 
 
 
 
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