Дмитрий Медведев: повышение пенсионного возраста увеличит пенсию на 1000 рублей в год

14 Июня 2018 года, 16:20

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ — Повышение пенсионного возраста в России растянется до 2034 года. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее стало известно, что правительство приняло решение о том, что мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63. Реформа будет поэтапной и начнётся в 2019 году.

«Сами изменения будут плавными – переходный период будет достаточно длительным: с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин», - написал Медведев на своей странице в «Вконтакте».

Он напомнил, что в России возраст выхода на пенсию – один из самых низких. И по сравнению с партнерами из СНГ, и с европейскими странами, где люди выходят на пенсию вплоть до 70 лет.

«Самое главное, что нужно знать о предлагаемых сегодня изменениях: они не затронут нынешних пенсионеров, а благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1000 рублей в год», - написал премьер.