Четверть опрошенных северян довольны качеством воздуха

14 Июня 2018 года, 17:00

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Загрязнение воздуха транспортом является одной из важнейших экологических проблем в России. Чтобы оценить меры, которые власти предпринимают для её решения, Гринпис отправил запросы в администрации 77 городов и составил рейтинг на основе их ответов. Весной администрациям российских городов задали вопросы о развитии общественного транспорта, мониторинге качества воздуха, зонах с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса, развитии велоинфраструктуры, мерах по снижению количества поездок на личном транспорте и внедрению электротранспорта.

Эксперты Гринпис изучили полученные ответы и разделили города на три категории: в «зелёную» попали города, ответ которых демонстрировал, что администрация декларирует намерение двигаться в сторону «зелёной мобильности»; «жёлтая» означает, что городские власти недооценивают важные элементы экологизации транспорта, хотя у них есть некоторые инициативы в этой области; «красная» — что их администрации недооценивают важность этих вопросов или используют меры, которые неверны с точки зрения Гринпис. Также в эту категорию попали все города, ответы из которых не поступили в установленный законом срок.

Столицу Кольского Заполярья отметили на карте жёлтым цветом. «Есть верные инициативы, но их недостаточно», - подписана «жёлтая» категория городов в обозначениях. По данным из ответа областной администрации, в Мурманске из экологичного общественного транспорта используются только троллейбусы. Все они оснащены системой ГЛОНАСС. В интернете есть интерактивная карта движения троллейбусов, показывающая транспортные средства в режиме реального времени. Остановки общественного транспорта оборудованы электронными табло. Предприятию-перевозчику предоставляются субсидии.

На территории Мурманской области отсутствуют крупные города. «Разработка мер, направленных на снижение количества поездок на личных автомобилях, в связи с малой численностью населения, нецелесообразна», отмечается в ответе. Также оборудована зарядная станция для электротранспорта.

«Экологически чистый транспорт, использующий газомоторное топливо, в регионе массово не используется по причине отсутствия природного газа», - отвечают в администрации.

Вопросы о мерах по созданию зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса, а также о поддержке велодвижения оставлены без ответа.

В опросе рейтинга участвовали 20 респондентов. Из них 25% - довольны качеством воздуха, 35% - считают, что транспорт основной загрязнитель атмосферы города, 20% - не ощущают сильного влияния выхлопных газов от автотранспорта на качество воздуха. Практически все опрошенные (90%) положительно или нейтрально оценивают удобство общественного транспорта, а 65% - положительно или нейтрально оценивают экологичность общественного транспорта и благоустройство улиц. Также 85% довольны количеством тротуаров и пешеходных переходов и всего 5% считают доступной велоинфраструктуру (ровно столько же о такой инфраструктуре знают). Довольны мерами властей по улучшению транспортной ситуации в городе: 20%.