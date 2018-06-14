Более 325 тысяч тонн рыбы выловлено в Северном бассейне

14 Июня 2018 года, 17:18

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ — Вылов рыбы в Северном бассейне с начала года составила 325,5 тысяч тонн. Это на 56,8 тысяч тонн больше уровня прошлого года, сообщили «Би-порту» в Росрыболовстве.

«Прирост происходит за счет добычи мойвы, которой в 2018 году выловлено около 66 тысяч тонн», - говорится в сообщении.

На промысле трески объем добычи снизился на 6,1 тысячи тонн – до 189 тысяч тонн, вылов пикши также стал меньше по сравнению с прошлым годом почти на 10 тысяч тонн и составил 42 тысяч тонн.

Всего по состоянию на 14 июня российские пользователи добыли 2,14 млн тонн рыбы.