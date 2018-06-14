В Алакуртти состоялось открытие памятника Валентину Варенникову

14 Июня 2018 года, 16:34

АЛАКУРТТИ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в пункте постоянной дислокации отдельной мотострелковой арктической бригады Северного флота Алакуртти состоялось открытие бронзового бюста выдающегося военачальника и государственного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза генерала армии Валентина Варенникова. Памятник установлен возле парадного входа в штаб соединения. В память о прославленном генерале был дан троекратный артиллерийский и автоматный залп.

Право снять полотняный покров с бюста было предоставлено командующему Северным флотом адмиралу Николаю Евменову, председателю общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил России, генеральному инспектору Министерства обороны РФ генералу армии Виктору Ермакову и внучке Варенникова Елене. В торжественной церемонии открытия также приняли участие заслуженные военачальники и ветераны, лично знавшие генерала Варенникова, представители руководства Мурманской области, региональных общественных организаций личный состав арктической бригады и юнармейцы.

«Валентин Иванович Варенников всегда будет служить примером для всех нас», - подчеркнул адмирал Николай Евменов. Бюст генерала армии Варенникова – это первый памятник этому выдающемуся военачальнику, установленный на территории воинской части. «Для воинов арктической бригады и для всего Северного флота – это большая честь», – сказал командующий Северным флотом.