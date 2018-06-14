Обучающиеся Мурманской области с 16 июня не смогут оформить льготные проездной билет на пригородные поезда

14 Июня 2018 года, 16:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ — На территории Ленинградской и Мурманской областей, а также Республики Карелия заканчивается период льготного оформления, со скидкой 50%, проездных документов школьникам и студентам в поездах пригородного сообщения. Об этом сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

С 16 июня 2018 года оформление проездных документов для обучающихся для проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении осуществляется за полную стоимость.