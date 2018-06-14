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В Мурманск прибыла делегация из Нидерландов
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Проект «Покорители Севера» приглашает активных молодых людей
 
 
 
 
14 Июня 2018 года, 17:30

Проект «Покорители Севера» приглашает активных молодых людей


НИКЕЛЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Проект «Покорители Севера» в Никеле приглашает студентов провести летний период с пользой в качестве волонтёров. Проект ждёт молодых людей, которые не стоят на месте, хотят развиваться и готовы взяться за такое масштабное мероприятие. Взамен сотрудники обещают помочь волонтёрам стать настоящими профессионалами event-менеджмента и рассказать, как работать эффективно.

«Покорители Севера» – это проект, в рамках которого участники решают бизнес-задачу Норникеля, развивают навыки и узнают о процессах изнутри. Студенты проходят тренинги по различным направлениям: от публичных выступлений до структурного подхода к решению любых задач.

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