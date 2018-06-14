Проект «Покорители Севера» приглашает активных молодых людей

14 Июня 2018 года, 17:30

НИКЕЛЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Проект «Покорители Севера» в Никеле приглашает студентов провести летний период с пользой в качестве волонтёров. Проект ждёт молодых людей, которые не стоят на месте, хотят развиваться и готовы взяться за такое масштабное мероприятие. Взамен сотрудники обещают помочь волонтёрам стать настоящими профессионалами event-менеджмента и рассказать, как работать эффективно.

«Покорители Севера» – это проект, в рамках которого участники решают бизнес-задачу Норникеля, развивают навыки и узнают о процессах изнутри. Студенты проходят тренинги по различным направлениям: от публичных выступлений до структурного подхода к решению любых задач.