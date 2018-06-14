Правительство планирует снизить налог с мусорных операторов в семь раз

14 Июня 2018 года, 17:10

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Экологический налог для мусорных операторов планируют снизить в семь раз. Такое поручение ведомствам дал вице-премьер Дмитрий Козак. Минэкономразвития предлагает не останавливаться на этом и отменить для бизнеса сборы как за бытовые, так и за промышленные отходы, сообщают «Известия».

Резкий рост тарифов на вывоз мусора в 2016–2017 годах побудил правительство обратить внимание на экологический налог, взимаемый с бизнеса за выбросы в атмосферу, а также с мусорных операторов при размещении отходов на полигонах. Правительство поручило регионам в этом году значительно (в семь раз) снизить экологический налог с мусорных операторов — так называемую плату за воздействие на окружающую среду. Она касается не только мусорных компаний, но и промышленников.

Такие меры необходимы «в целях обеспечения снижения негативных последствий из-за роста тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», произошедших «в результате перехода на новую систему обращения» с ними, указывается в документах Минприроды по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. Именно этот налог напрямую влияет на конечный размер тарифа на вывоз мусора для населения. Сейчас он составляет около 663 рублей за тонну мусора, размещённого на полигоне. По оценкам участников рынка, «вес» эконалога в платежке за мусор составляет до 30%.

После семикратного снижения налога правительство предлагает в течение семи лет увеличивать его на 15% в год. К нынешнему уровню он вернётся в 2025 году. Именно тогда завершится первая волна строительства мусоросжигающих заводов в России, из-за которых, в том числе, вырастут конечные тарифы на вывоз мусора.