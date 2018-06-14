Более тысячи архивных документов рассекретили в Мурманской области

14 Июня 2018 года, 18:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – В начале июня состоялось заседание Межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию архивных документов. Принято решение о снятии грифов секретности с более чем тысячи дел фондов. К ряду дел, содержащим сведения конфиденциального характера и персональные данные, установлено в соответствии с законодательством ограничение на использование в течение 75 лет со времени создания документов.

Члены комиссии рассмотрели документальные материалы семи фондов бывшего партийного архива Мурманского обкома КПСС, хранящиеся в государственном архиве Мурманской области: Мурманского областного комитета КПСС за 1979-1987 годов, Мончегорского городского комитета КПСС за 1979-1980 годы, Кандалакшского городского комитета КПСС за 1978-1980 годы, Ловозерского, Печенгского районных комитетов КПСС за 1979-1980 годы, Ленинского, Первомайского районных комитетов ВЛКСМ Мурманска за 1971-1980 годы.

Все рассекреченные документы переведены на открытое хранение. Сведения о рассекреченных документах будут включены в состав автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Мурманской области.