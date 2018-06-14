До +20 градусов ожидается в Мурманской области

15 Июня 2018 года, 08:25

МУРМНАСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня Кольский полуостров окажется под влиянием глубокого обширного циклона с центром в Норвежском море. По данным Мурманского гидрометцентра, 15 июня на территории области ожидается переменная облачность, местами дождь. Температура воздуха +15+20 градусов.

На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер южный, юго-восточный 15-17 м/с.

Из-за проходящих дождей уровни воды на реках периодически повышаются на 1-20 см в сутки. За 13-14 июня уровни воды на реках Кола, Поной, Варзуга повысились на 16-35 см. На других реках уровни воды изменились несущественно.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +12 градусов, ветер юго-восточный 4-8 м/с.