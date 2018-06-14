«Аллея выпускников» около здания Колэнерго пополнилась новыми кедрами

15 Июня 2018 года, 10:14

МУРМАШИ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - На территории филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в группу компаний «Россети») студенты Мурманского государственного технического университета высадили новые кедры на своей «Аллее выпускников», которая заложена в 2010 году и символизирует завершение обучения на базе Колэнерго студентов - энергетиков факультета Арктических технологий МГТУ.

В этом году МГТУ в сотрудничестве с Колэнерго выпускает 30 бакалавров по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» очной и заочной форм обучения.

Половина студентов - выпускников этого года планируют продолжить обучение уже по магистерской программе подготовки.

Заместитель директора по развитию и реализации услуг Колэнерго Алексей Лебедев поблагодарил студентов за выбор актуальной и востребованной в регионе профессии, пожелал успехов в реализации поставленных целей и задач, успешной защиты выпускных квалификационных работ по направлению подготовки.

С напутствиями обратился к ребятам проректор по учебной работе МГТУ Борис Петров, пожелав отличной защиты дипломов, доброго пути в будущей профессии.

В ответном слове студенты поблагодарили руководителей и преподавателей за полученные знания, опыт и поддержку на всех этапах обучения и традиционно подарили руководству Колэнерго и ВУЗа свои выпускные фотографии.

Завершилось торжественное мероприятие традиционным запуском воздушных шаров с пожеланиями и напутствиями выпускникам от Колэнерго.