Специалисты Кольской АЭС выпустили в Умбу три тысяч мальков сёмги

15 Июня 2018 года, 11:14

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - Специалисты Кольской АЭС выпустили в Умбу три тысячи мальков сёмги. За все время действия программы по воспроизводству водных биологических ресурсов в водоём выпущено более 15 тысяч мальков.

Мероприятие проводится уже в пятый раз и, по словам директора Кольской АЭС Василия Омельчука, в настоящий момент большая часть рыбы в реке Умба – сёмга, выпущенная в естественную среду по программе воспроизводства водных биологических ресурсов.

«Вопросам экологической безопасности мы всегда уделяем особое внимание, - отметил Василий Васильевич. Место для зарыбления выбрано не случайно. Воздействие на водные ресурсы водоема-охладителя Колькой АЭС – озера Имандра считается незначительным, поэтому мы производим выпуск мальков там, где это действительно необходимо для сохранения биоразнообразия региона».