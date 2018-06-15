Пьяный житель Мончегорска пострадал в поисках неизвестного

15 Июня 2018 года, 11:27

МОНЧЕГОРСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ — В Мончегорске с травмой ноги в медицинское учреждение госпитализирован мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшего с травмой ноги доставили в травматологическое отделение Мончегорской ЦРБ.

Как стало известно «Би-порту», несчастный случай произошёл днём 14 июня. Мужчина что-то искал на улице Сопчинской, в какой-то момент на ногу ему упал тяжёлый предмет, возможно, бетонная плита. Что именно искал пострадавший, пояснить ввиду своего состояния он не смог. В настоящее время по данному факту проводится проверка.