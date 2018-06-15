Торжественное мероприятие пройдёт в Мончегорске в честь Дня медработника

МУРМАНСК/15 июнь/ БИ-ПОРТ - Торжественное мероприятие, посвящённое Дню медицинского работника, пройдёт в городском центре культуры Мончегорска, расположенного по адресу^ проспект Металлургов, 30.
Почётными гостями мероприятия станут заместитель губернатора Инна Погребняк и министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.
В программе мероприятия запланировано награждение почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора Мурманской области, почетными грамотами министерства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами и благодарностями министерства здравоохранения Мурманской области лучших сотрудников учреждений здравоохранения региона, которых насчитывается более 80 человек.