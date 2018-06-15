Ледокол «50 лет Победы» отправился в первый в 2018 году круиз на Северный полюс

15 Июня 2018 года, 12:30

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ — Атомный ледокол «50 лет Победы» отправился в первый в этом году круиз на Северный полюс. Плавание займёт 11 дней и будет проходить через Землю Франца Иосифа.

ФГУП «Атомфлот» в 2018 году планирует провести 5 рейсов ледокола на Северный Полюс, в период с 14 июня по 11 августа. На данный момент круизные маршруты компании в большей степени являются неплохой наглядной рекламой возможностей атомного ледокольного флота.

«В понимании пассажиров должно быть, что круиз вовсе не курортный, а путь в Арктику полон сложностей», - отметил капитан ледокола «50 лет Победы» Олег Шапин.

Капитан ледокола отметил, что в его практике бывали случаи, когда до назначенного места экипажу добраться не удавалось.

В этом году на борту судна в качестве пассажира присутствует гражданин из Объединённых Арабских Эмиратов. Всего на борту ледокола 121 пассажир из разных стран мира, большую часть из которых составляют китайцы.

«Основной особенностью работы обслуживающего персонала судна с китайцами является их своеобразие в рационе питания, которое значительно отличается от привычной большинству европейской кухни», - рассказал начальник пассажирской службы компании фрахтователя Валентин Комисин.

Так, например, на ледоколе специально имеются разнообразные соусы, которые пользуются большой популярностью у жителей страны восходящего солнца.

Важно отметить, что для туристов из России цена за место в таком круизе начинается от 1,7 млн рублей.

В 2019 году на Северный полюс в числе туристов ледокола «50 лет Победы» отправится известный российский путешественник Федор Конюхов. Он рассказал, как соскучился по Арктике, и в этот раз намерен взять с собой сына Николая, чтобы показать ему ледяную пустыню. Путешественник поделился планами на ближайшее будущее, рассказав о том, что в 2020 году собирается пересечь Северный Полюс на воздушном шаре. По его мнению, только на борту атомного ледокола можно детально ознакомиться с пересекаемой местностью.