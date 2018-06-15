Во дворах Ленинского округа города Мурманска наведут должный порядок

15 Июня 2018 года, 13:16

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - В прошлом году во дворах Ленинского округа были проведены ремонтные работы подрядчиком, который недобросовестно подошёл к выполнению своих обязанностей. На дворовых территориях многоквартирных домов №1, 3, 10 по улице Виктора Миронова, домов №25/2, 25 по улице Юрия Гагарина и домов №12, 14, 20 по улице Бредова работы в 2017 году проводила «Инмар». Подрядчику начислен штраф за просрочку исполнения договора.

На данный момент нарушитель приступил к устранению замечаний, вынесенных комиссией с участием представителей ММБУ «Управление дорожного хозяйства», самого подрядчика, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области и жителей жилых домов. В ходе данной проверки были выявлены некоторые важные замечания, на которые будет необходимо обратить особое внимание при их устранении. Так, например, не восстановлена зеленая зона после проведения работ, некачественно выполнена планировка площадок, плохо забетонированы стойки ограждений.

Все выявленные нарушения подрядчик обязан устранить в рамках гарантийных обязательств по договору за счет собственных сил и средств уже этим летом. В случае неисполнения этих обязательств к подрядной организации будут применены штрафные санкции вплоть до подачи иска в суд.

АГМ