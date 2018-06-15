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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Во дворах Ленинского округа города Мурманска наведут должный порядок
 
 
 
 
15 Июня 2018 года, 13:16

Во дворах Ленинского округа города Мурманска наведут должный порядок


МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - В прошлом году во дворах Ленинского округа были проведены ремонтные работы подрядчиком, который недобросовестно подошёл к выполнению своих обязанностей. На дворовых территориях многоквартирных домов №1, 3, 10 по улице Виктора Миронова, домов №25/2, 25 по улице Юрия Гагарина и домов №12, 14, 20 по улице Бредова работы в 2017 году проводила «Инмар». Подрядчику начислен штраф за просрочку исполнения договора.

На данный момент нарушитель приступил к устранению замечаний, вынесенных комиссией с участием представителей ММБУ «Управление дорожного хозяйства», самого подрядчика, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области и жителей жилых домов. В ходе данной проверки были выявлены некоторые важные замечания, на которые будет необходимо обратить особое внимание при их устранении. Так, например, не восстановлена зеленая зона после проведения работ, некачественно выполнена планировка площадок, плохо забетонированы стойки ограждений.

Все выявленные нарушения подрядчик обязан устранить в рамках гарантийных обязательств по договору за счет собственных сил и средств уже этим летом. В случае неисполнения этих обязательств к подрядной организации будут применены штрафные санкции вплоть до подачи иска в суд.

АГМ

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  • Дорогая Администрация Лен. округа. С ранней весны от комплекса пром. зданий по ул. Домостроительная 13, 13А на саму дорогу, прямо до ж/д переезда ручьём течёт вода. Иногда по нескольку дней течёт, потом перестаёт, потом опять льётся, порою довольно сильно. Чья вода, кто за неё платит?.. Походу никто не платит. Разбирайтесь, пожалуйста.
  • А что не комментируете "больные темы" в соседних ветках? Объяснили бы народу политику партии и правительства, вдруг люди не так все поняли :)))
 
 
 
 
 
 
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