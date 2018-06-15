В Мурманской области стало меньше индивидуальных предпринимателей

15 Июня 2018 года, 14:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ — В 2017 году в Мурманской области было зарегистрировано более 1,1 тысячи малых предприятий, около 10,5 тысячи микропредприятий и почти 18 тысяч индивидуальных предпринимателей. В 2016 году эти цифры выглядели следующим образом: 0,8 тысячи малых предприятий, 11 тысяч представителей микробизнеса и 20,6 тысячи ИП. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманскстате.

Наиболее привлекательной сферой деятельности для малого бизнеса остаётся оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, где наблюдается его наибольшая сосредоточенность.